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Бех-Романчук показала шикарные фото отдыха в Карпатах

Легкая атлетика

Очень красивая природа

Бех-Романчук показала шикарные фото отдыха в Карпатах

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас проводит отдых в Карпатах и ​​наслаждается местными пейзажами. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

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Напомним, ранее Костюк провела тренировку на траве с известной немецкой теннисисткой.

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