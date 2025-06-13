Бех-Романчук показала шикарные фото отдыха в Карпатах

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас проводит отдых в Карпатах и ​​наслаждается местными пейзажами. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк провела тренировку на траве с известной немецкой теннисисткой.