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Бех-Романчук показала шикарные фото отдыха в Карпатах
Очень красивая природа
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас проводит отдых в Карпатах и наслаждается местными пейзажами. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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