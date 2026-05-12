Андрей Ткачук с национальными рекордами преодолел 24-часовой марафон
Дистанция длинной в сутки
Фото: Суспільне
Действующий чемпион мира по суточному бегу Андрей Ткачук одержал победу на турнире 24hrs Sittard. На протяжении всего ультрамарафона украинец не оставлял шансов соперникам, удерживая лидирующую позицию от старта до финиша. В итоге за 24 часа непрерывного бега Андрей преодолел впечатляющую дистанцию в 268 км, что принесло ему уверенную победу в общем зачете.
Этот забег стал историческим для украинской легкой атлетики благодаря сразу двум новым национальным достижениям. Уже на середине дистанции Ткачук обновил собственный рекорд Украины в 12-часовом беге, преодолев 165,6 км (предыдущий показатель составлял 160,5 км). Кроме того, спортсмен установил новый национальный ориентир на знаковой дистанции в 100 миль (160,9 км), зафиксировав время 11:38.58 часов.
Следующей целью чемпиона остается подготовка к защите мировых титулов, где он традиционно является главным фаворитом.
