Олимпийский чемпион Мутаз Баршим начал сезон с золотой медали на турнире в Дохе
Удачный старт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олімпійський чемпіон Мутаз Баршим офіційно відкрив змагальний рік 2026, завоювавши золоту нагороду на домашній арені в Досі. Виступ на Іграх Перської затоки став для катарського атлета першим виходом у сектор після тривалої перерви, що тривала понад рік.
Повернення було під питанням через низку складних обставин, зокрема через травму та рішення піти зі спорту.
На змаганнях у Досі Баршим подолав планку на позначці 2,16 м. Цього результату виявилося достатньо, щоб посісти перше місце та підтвердити свою готовність до нових викликів у сезоні-2026.
