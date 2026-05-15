Олимпийский чемпион Мутаз Баршим начал сезон с золотой медали на турнире в Дохе

Олімпійський чемпіон Мутаз Баршим офіційно відкрив змагальний рік 2026, завоювавши золоту нагороду на домашній арені в Досі. Виступ на Іграх Перської затоки став для катарського атлета першим виходом у сектор після тривалої перерви, що тривала понад рік.

Повернення було під питанням через низку складних обставин, зокрема через травму та рішення піти зі спорту.

На змаганнях у Досі Баршим подолав планку на позначці 2,16 м. Цього результату виявилося достатньо, щоб посісти перше місце та підтвердити свою готовність до нових викликів у сезоні-2026.