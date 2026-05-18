Украинские легкоатлеты завоевали три медали на этапе мирового тура

Украинские легкоатлеты успешно выступили на ночном беговом турнире серии Challenger в Чехии, завоевав три награды.

Мужской забег на одну милю стал триумфальным. Золото с рекордом соревнований (4:03,58) завоевал Дмитрий Николайчук, а бронзу взял Дмитрий Доненко (4:27,41). Еще одну бронзовую медаль в копилку сборной принесла Марина Немченко, которая финишировала третьей на дистанции 5000 метров с результатом 16:23,14.

Сразу после чешского успеха Дмитрий Николайчук отправился на следующий челленджер в Нидерланды. Там украинский бегун выступил на дистанции 1500 метров. В ожесточенной конкуренции он остановился в шаге от очередного подиума, заняв почетное четвертое место.