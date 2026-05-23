Что они делают: Левченко и Геращенко разыграли золото на этапе Бриллиантовой лиги в Сямене

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Сегодня, 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямене в секторе прыжков в высоту соревновались девушки.

В соревнованиях принимали участие две представительницы Украины – Юлия Левченко и Ирина Геращенко. В итоге наши девушки разыграли между собой главные награды турнира.

Украинки единственные из всех участниц сумели покорить высоту 1,97 метра. Для Геращенко этот показатель – лучший в сезоне, и в целом после возвращения (Ирина недавно стала мамой).

В борьбе за золото лучшей стала Левченко, сумевшая покорить планку 1,99 метра. Для Юлии это вторая победа в карьере на этапах Бриллиантовой лиги.

ТОП-3 замкнула представительница Ямайки Ламара Дистин (1,94 метра).

