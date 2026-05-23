"Я хочу прыгать за 2 метра": Геращенко рассказала о первой медали в сезоне

Ирина Геращенко вернулась после декрета

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ирина Геращенко прокомментировала свой результат на этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне, где взяла 1,97 м и заняла второе место.

"Прошлый год я не соревновалась из-за беременности. Я довольна результатом. Входить в соревнования сейчас иначе, чем раньше – из-за того, что у меня есть любовь моего ребенка. Это огромная мотивация.

Быть мамой, которая работает – сложнее, чем просто спортсменкой. Но я хочу продолжать прыгать. Все хотят прыгать за два метра – я верю и надеюсь, что сделаю это", – сказала Геращенко.

Победу на этапе в Сямыне одержала еще одна украинка – Юлия Левченко.

легкая атлетика Ирина Геращенко
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Кузнецов
