"Я хочу прыгать за 2 метра": Геращенко рассказала о первой медали в сезоне
Ирина Геращенко вернулась после декрета
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ирина Геращенко прокомментировала свой результат на этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне, где взяла 1,97 м и заняла второе место.
"Прошлый год я не соревновалась из-за беременности. Я довольна результатом. Входить в соревнования сейчас иначе, чем раньше – из-за того, что у меня есть любовь моего ребенка. Это огромная мотивация.
Быть мамой, которая работает – сложнее, чем просто спортсменкой. Но я хочу продолжать прыгать. Все хотят прыгать за два метра – я верю и надеюсь, что сделаю это", – сказала Геращенко.
Победу на этапе в Сямыне одержала еще одна украинка – Юлия Левченко.
