"Я хочу прыгать за 2 метра": Геращенко рассказала о первой медали в сезоне

Ирина Геращенко прокомментировала свой результат на этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне, где взяла 1,97 м и заняла второе место.

"Прошлый год я не соревновалась из-за беременности. Я довольна результатом. Входить в соревнования сейчас иначе, чем раньше – из-за того, что у меня есть любовь моего ребенка. Это огромная мотивация.

Быть мамой, которая работает – сложнее, чем просто спортсменкой. Но я хочу продолжать прыгать. Все хотят прыгать за два метра – я верю и надеюсь, что сделаю это", – сказала Геращенко.