Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

Соревнования состоятся 31 мая

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Украинские легкоатлетки готовятся к выступлению на третьем этапе престижной серии "Бриллиантовая лига-2026", который состоится в воскресенье, 31 мая, в марокканском Рабате. В секторе для прыжков в высоту Украину представят Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Для Ярославы Магучих эти соревнования станут официальным стартом в летнем сезоне. А Юлия Левченко выйдет на марокканский сектор после успешного выступления в Китае, где она завоевала золотую медаль на предыдущем этапе в Сямене.

Женские прыжки в высоту начнутся 31 мая в 20:25 по киевскому времени.

Ирина Геращенко, выигравшая "серебро" на китайском этапе, эти соревнования пропустит. Несмотря на ее отсутствие, состав участниц остается сильным: среди заявленных спортсменок — бронзовая призерка Сяменя Ламара Дистин, а также известные австралийские прыгуньи Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс и сербка Ангелина Топич.

