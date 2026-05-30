Будет высокая конкуренция: Ярослава Магучих анонсировала отличную форму перед стартом летнего сезона

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих готова открыть летний сезон на престижном этапе Диамантовой лиги.

Соревнования пройдут в столице Марокко — Рабате. Этот старт станет для спортсменки первым за более чем два месяца после её триумфального "золота" на чемпионате мира 2026 года в помещении.

Ярослава выступит в секторе в воскресенье, 31 мая, вместе с ещё одной известной украинской легкоатлеткой Юлия Левченко. На предматчевой пресс-конференции Магучих поделилась своими ожиданиями от будущего турнира:

"Очень жду старта сезона, тем более что девушки на прошлой неделе отлично открыли сезон Диамантовой лиги. Я уверена, что в секторе будет очень высокая конкуренция, я этого и ожидаю".

Спортсменка также добавила, что провела отличную подготовку и тренировки в Португалии, поэтому уверена в своей физической форме и надеется порадовать болельщиков яркими и высокими прыжками.