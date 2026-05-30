  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Будет высокая конкуренция: Ярослава Магучих анонсировала отличную форму перед стартом летнего сезона
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будет высокая конкуренция: Ярослава Магучих анонсировала отличную форму перед стартом летнего сезона

Легкая атлетика
Обновлено

Украинская чемпионка отметила высокую конкуренцию в секторе

Будет высокая конкуренция: Ярослава Магучих анонсировала отличную форму перед стартом летнего сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих готова открыть летний сезон на престижном этапе Диамантовой лиги.

Соревнования пройдут в столице Марокко — Рабате. Этот старт станет для спортсменки первым за более чем два месяца после её триумфального "золота" на чемпионате мира 2026 года в помещении.

Ярослава выступит в секторе в воскресенье, 31 мая, вместе с ещё одной известной украинской легкоатлеткой Юлия Левченко. На предматчевой пресс-конференции Магучих поделилась своими ожиданиями от будущего турнира:

"Очень жду старта сезона, тем более что девушки на прошлой неделе отлично открыли сезон Диамантовой лиги. Я уверена, что в секторе будет очень высокая конкуренция, я этого и ожидаю".

Спортсменка также добавила, что провела отличную подготовку и тренировки в Португалии, поэтому уверена в своей физической форме и надеется порадовать болельщиков яркими и высокими прыжками.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате
yellow-arrow
"Я хочу прыгать за 2 метра": Геращенко рассказала о первой медали в сезоне
yellow-arrow
Что они делают: Левченко и Геращенко разыграли золото на этапе Бриллиантовой лиги в Сямене
легкая атлетика Ярослава Магучих
Источник:
Суспільне спорт
Опубликовал: Олег Андрусив
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости