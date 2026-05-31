Триумфальный камбэк: украинка с рекордом выиграла первое золото сезона
Ирина Геращенко эффектно выиграла золото в Польше
Ирина Геращенко завоевала первое международное "золото" после возвращения в сектор прыжков в высоту.
Украинка победила на этапе Континентального тура в польском Белостоке, установив рекорд турнира – 1,96 метра.
Для Геращенко это вторая медаль в летнем сезоне в двух международных стартах: ранее она завоевала "серебро" Бриллиантовой лиги в Сямыне.
В мужских прыжках победу на турнире в Белостоке одержал украинец Дмитрий Никитин с результатом 2,23 метра.
Сегодня же на этапе Бриллиантовой лиги состоятся соревнования по женским прыжкам в высоту – старт в 20:25. В сектор выйдут Юлия Левченко и Ярослава Магучих.
