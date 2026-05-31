  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Триумфальный камбэк: украинка с рекордом выиграла первое золото сезона
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Триумфальный камбэк: украинка с рекордом выиграла первое золото сезона

Легкая атлетика

Ирина Геращенко эффектно выиграла золото в Польше

Триумфальный камбэк: украинка с рекордом выиграла первое золото сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ирина Геращенко завоевала первое международное "золото" после возвращения в сектор прыжков в высоту.

Украинка победила на этапе Континентального тура в польском Белостоке, установив рекорд турнира – 1,96 метра.

Для Геращенко это вторая медаль в летнем сезоне в двух международных стартах: ранее она завоевала "серебро" Бриллиантовой лиги в Сямыне.

В мужских прыжках победу на турнире в Белостоке одержал украинец Дмитрий Никитин с результатом 2,23 метра.

Сегодня же на этапе Бриллиантовой лиги состоятся соревнования по женским прыжкам в высоту – старт в 20:25. В сектор выйдут Юлия Левченко и Ярослава Магучих.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Будет высокая конкуренция: Ярослава Магучих анонсировала отличную форму перед стартом летнего сезона
yellow-arrow
Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате
yellow-arrow
"Я хочу прыгать за 2 метра": Геращенко рассказала о первой медали в сезоне
легкая атлетика Ирина Геращенко прыжки в высоту
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Кузнецов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости