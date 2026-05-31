Украина снова с золотом: Магучих заменила партнершу по сборной и выиграла этап в Рабате

Ярослава Магучих выиграла первый летний этап Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги в Рабате. Украинка со второй попытки взяла высоту 1,97 метра, тогда как Элеанор Паттерсон выполнила две неудачные попытки.

В статусе победительницы Ярослава заказала 2 метра. После двух неудачных последнюю попытку украинка перенесла на 2,02 м, однако планка не устояла.

В то же время Юлия Левченко не смогла покорить 1,94 метра и завершила этап на четвертом месте.

На втором старте Бриллиантовой лиги подряд Украина в секторе прыжков в высоту была представлена двумя атлетками: Левченко соревновалась после "золота" в китайском Сямыне, Магучих заменила Ирину Геращенко.

Бриллиантовая лига-2026. Рабат. Прыжки в высоту (женщины)

  1. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м
  2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.94 м
  3. Ангелина Топич (Сербия) – 1.94 м
  4. Юлия Левченко (Украина) – 1.91 м
Опубликовал: Александр Кузнецов
