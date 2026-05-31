Украина снова с золотом: Магучих заменила партнершу по сборной и выиграла этап в Рабате
Ярослава Магучих выиграла первый летний этап Бриллиантовой лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги в Рабате. Украинка со второй попытки взяла высоту 1,97 метра, тогда как Элеанор Паттерсон выполнила две неудачные попытки.
В статусе победительницы Ярослава заказала 2 метра. После двух неудачных последнюю попытку украинка перенесла на 2,02 м, однако планка не устояла.
В то же время Юлия Левченко не смогла покорить 1,94 метра и завершила этап на четвертом месте.
На втором старте Бриллиантовой лиги подряд Украина в секторе прыжков в высоту была представлена двумя атлетками: Левченко соревновалась после "золота" в китайском Сямыне, Магучих заменила Ирину Геращенко.
Бриллиантовая лига-2026. Рабат. Прыжки в высоту (женщины)
- Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м
- Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.94 м
- Ангелина Топич (Сербия) – 1.94 м
- Юлия Левченко (Украина) – 1.91 м
