Украина снова с золотом: Магучих заменила партнершу по сборной и выиграла этап в Рабате

Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги в Рабате. Украинка со второй попытки взяла высоту 1,97 метра, тогда как Элеанор Паттерсон выполнила две неудачные попытки.

В статусе победительницы Ярослава заказала 2 метра. После двух неудачных последнюю попытку украинка перенесла на 2,02 м, однако планка не устояла.

В то же время Юлия Левченко не смогла покорить 1,94 метра и завершила этап на четвертом месте.

На втором старте Бриллиантовой лиги подряд Украина в секторе прыжков в высоту была представлена двумя атлетками: Левченко соревновалась после "золота" в китайском Сямыне, Магучих заменила Ирину Геращенко.

Бриллиантовая лига-2026. Рабат. Прыжки в высоту (женщины)