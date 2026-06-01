Магучих прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате
Снова лучшая
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Соревнования были хорошие, девушки хорошо прыгали. Конечно, результат не хороший. Не такое я ожидала от первого [летнего] старта.
Довольна, что открыла свой сезон и у меня больше времени подготовиться к чемпионату Европы и абсолютному чемпионату мира. Я хочу много прыгать более двух метров — это моя главная цель" – сказала Ярослава.
