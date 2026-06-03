Левченко победила на золотом этапе Континентального тура в Турке

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко выиграла соревнование "золотого" этапа Континентального тура в Турке. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Победный результат украинской прыгуньи в высоту - 1.97 метра. Выше она прыгала всего дважды с начала года (на 1.99 м).

Это второе "золото" Левченко в трех стартах летнего сезона: также выигрывала этап Бриллиантовой лиги в Сямене.

Левченко перепрыгала призера Бриллиантовой лиги Ламару Дистин на последней планке. Подиум закрыла шведка Луиз Экман.