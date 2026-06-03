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Дорощук пропустит этап Бриллиантовой лиги в Риме, что случилось

Легкая атлетика
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Очень жаль

Дорощук пропустит этап Бриллиантовой лиги в Риме, что случилось

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет, прыгун в высоту Олег Дорощук рассказал, что не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Его слова цитирует Суспільне Спорт.

"Было небольшое повреждение. Сейчас уже восстанавливаюсь и готовлюсь к следующим стартам. Хотел бы 19 июня соревноваться в Дохе, но пока не уверен" – сказал Олег.

Напомним, что этап Бриллиантовой лиги в Риме состоится 4 июня. Для Олега это должен был стать первый международный старт после победы на чемпионате мира-2026 в помещении.

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