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После успеха во Франции – победа дома: украинская прыгунья завоевала престижное золото

Легкая атлетика

Лилия Клинцова стала лучшей на командном чемпионате Украины

После успеха во Франции – победа дома: украинская прыгунья завоевала престижное золото

volynnews.com

Новина українською

Лилия Клинцова стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту на командном чемпионате Украины. Она преодолела высоту 1,80 метра.

Для Клинцовой это второе подряд "золото" на официальных стартах – в середине мая она победила во Франции с результатом 1,75 метра.

Вторую позицию по дополнительным попыткам заняла Ирина Бессмертная. Бронзовую награду завоевала Анастасия Волкова, которая показала результат 1,70 метра.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Кузнецов
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