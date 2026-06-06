После успеха во Франции – победа дома: украинская прыгунья завоевала престижное золото

Лилия Клинцова стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту на командном чемпионате Украины. Она преодолела высоту 1,80 метра.

Для Клинцовой это второе подряд "золото" на официальных стартах – в середине мая она победила во Франции с результатом 1,75 метра.

Вторую позицию по дополнительным попыткам заняла Ирина Бессмертная. Бронзовую награду завоевала Анастасия Волкова, которая показала результат 1,70 метра.