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После успеха во Франции – победа дома: украинская прыгунья завоевала престижное золото
Лилия Клинцова стала лучшей на командном чемпионате Украины
volynnews.com
Лилия Клинцова стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту на командном чемпионате Украины. Она преодолела высоту 1,80 метра.
Для Клинцовой это второе подряд "золото" на официальных стартах – в середине мая она победила во Франции с результатом 1,75 метра.
Вторую позицию по дополнительным попыткам заняла Ирина Бессмертная. Бронзовую награду завоевала Анастасия Волкова, которая показала результат 1,70 метра.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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