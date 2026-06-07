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Олимпийская чемпионка обновила рекорд сезона в мире по бегу на 200 метров
Невероятное выступление
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Олимпийская чемпионка Габби Томас обновила рекорд сезона в мире по бегу на 200 м. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Американка, пропускавшая ЧМ-2025 по легкой атлетике из-за растяжения ахиллового сухожилия, вернулась к выступлениям в апреле.
На соревновании в Техасе Томас показала время 21.70 секунды, оторвавшись на 0.37 секунды от ближайшей преследовательницы Кайлы Уайт из США.
Результат Габби – обновление рекорда сезона в мире, она улучшила результат Джульен Альфред из Сент-Люсии.
Результат в Техасе стал также для Томас лучшим с июля 2023, когда она пробежала на национальном первенстве за 21.60 секунды.
Томас продолжила свою победную серию до восьми стартов в сезоне-2026 на всех дистанциях: кроме 200 метров атлетка также бегала 100-метровку и участвовала в эстафетах 4х100 м.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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