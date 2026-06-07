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Пошла на риск ради золота: звездная украинка стала призеркой Континентального тура

Легкая атлетика

Ирина Геращенко устроила бешеную дуэль за победу в Польше

Пошла на риск ради золота: звездная украинка стала призеркой Континентального тура

фото - Getty Images

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Ирина Геращенко завоевала "серебро" в прыжках в высоту на этапе Континентального тура в Варшаве.

Украинка долго боролась за победу с польской спортсменкой Мария Жодзик. На высоте 1.92 м Геращенко еще была в лидерах, однако 1.94 м с первой попытки не взяла и перенесла планку на 1.96 м, где также не использовала две попытки.

Победу одержала Жодзик с результатом 1.94 м. Бронзовым призером стала Луиз Экман (1.90 м).

Для Геращенко результат 1.92 м стал самым скромным в летнем сезоне после прыжков на 1.96 и 1.97 м.

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легкая атлетика Ирина Геращенко прыжки в высоту
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Кузнецов
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