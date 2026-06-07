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Сенсация в легкой атлетике: мировой рекордсмен впервые за три года проиграл домашний старт

Легкая атлетика

Арман Дюплантис потерпел первое поражение после 20 побед подряд

Сенсация в легкой атлетике: мировой рекордсмен впервые за три года проиграл домашний старт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Арман Дюплантис впервые с 2023 года не выиграл этап Бриллиантовой лиги – его победную серию прервал домашний старт.

Мировой рекордсмен остановился на отметке 5.80 м. Он не смог преодолеть 6.00 м с двух попыток и 6.05 м с последней.

Победу на этапе одержал австралиец Кертис Маршалл, который показал результат 5.90 м. Для него это первое "золото" Бриллиантовой лиги.

Серия побед Дюплантиса длилась 20 стартов подряд с июля 2023 года. За этот период он выиграл два чемпионата мира и Олимпийские игры.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Кузнецов
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