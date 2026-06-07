Дюплантис принес извинения болельщикам за домашнее фиаско

Шведский легкоатлет Мондо Дюплантис прокомментировал вторую позицию на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Его слова цитирует aftonbladet:

"Мне сейчас немного тяжело подобрать слова. Прошу прощения у всех, кто сюда пришел.

Черт побери… Это самые важные соревнования для меня, и я не хочу проигрывать. В то же время я скоро женюсь, и это единственное, о чем я сейчас думаю. Я не могу злиться. Я хочу извиниться перед пришедшими сюда, но не знаю… Я женюсь и надеюсь, что все хорошо проведут вечер и выходные" – сказал Мондо.