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Дюплантис принес извинения болельщикам за домашнее фиаско

Легкая атлетика

Катастрофа для шведа

Дюплантис принес извинения болельщикам за домашнее фиаско

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский легкоатлет Мондо Дюплантис прокомментировал вторую позицию на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Его слова цитирует aftonbladet:

"Мне сейчас немного тяжело подобрать слова. Прошу прощения у всех, кто сюда пришел.

Черт побери… Это самые важные соревнования для меня, и я не хочу проигрывать. В то же время я скоро женюсь, и это единственное, о чем я сейчас думаю. Я не могу злиться. Я хочу извиниться перед пришедшими сюда, но не знаю… Я женюсь и надеюсь, что все хорошо проведут вечер и выходные" – сказал Мондо.

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