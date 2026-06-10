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Золото с привкусом рекорда. Украинец Артур Фельфнер выиграл этап Континентального тура
В метании копья ему не было равных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легкоатлет Артур Фельфнер одержал блестящую победу в секторе для метания копья на престижном этапе Континентального тура в Лахти (Финляндия). Лидер сборной Украины не просто завоевал золотую медаль, но и показал свой лучший результат за последние два сезона.
Победный бросок Фельфнера зафиксировали на отметке 83,11 метра. Наш спортсмен сумел опередить серьезного конкурента — действующего чемпиона мира Кешорна Волкотта, который с результатом 81,41 м был вынужден довольствоваться лишь серебряной медалью.
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Этот успех стал знаковым для 22-летнего украинца, ведь заветную отметку в 83 метра Артур преодолел еще в августе 2024 года.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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