Золото с привкусом рекорда. Украинец Артур Фельфнер выиграл этап Континентального тура

Украинский легкоатлет Артур Фельфнер одержал блестящую победу в секторе для метания копья на престижном этапе Континентального тура в Лахти (Финляндия). Лидер сборной Украины не просто завоевал золотую медаль, но и показал свой лучший результат за последние два сезона.

Победный бросок Фельфнера зафиксировали на отметке 83,11 метра. Наш спортсмен сумел опередить серьезного конкурента — действующего чемпиона мира Кешорна Волкотта, который с результатом 81,41 м был вынужден довольствоваться лишь серебряной медалью.

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Этот успех стал знаковым для 22-летнего украинца, ведь заветную отметку в 83 метра Артур преодолел еще в августе 2024 года.