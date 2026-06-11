Американец побил 14-летний мировой рекорд в беге на 110 метров с барьерами

Американский бегун Джа'Кобе Тарп установил новый мировой рекорд на дистанции 110 метров с барьерами.

В забеге на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в Юджине (штат Орегон) 20-летний Тарп показал результат 12,75 секунды.

Предыдущий рекорд (12,80) принадлежал американцу Арису Мерритту, был установлен в сентябре 2012 года.

Тарп - победитель молодежного чемпионата мира 2024 года на дистанции 110 м с барьерами.