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Хэмилтон отреагировал на сравнение с Шумахером

Автоспорт
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Хэмилтон отреагировал на сравнение с Шумахером
Новина українською

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, прокомментировал сравнения с Михаэлем Шумахером, самым титулованным пилотом в истории первенства, на счету которого семь чемпионств.

"Знаете, честно говоря, я не смотрю на рекорды. Помню лишь, когда был маленьким, я смотрел, как Шумахер добывает титулы. То, что моё имя упоминают в одном предложении с ним, даже сегодня воспринимается несколько сюрреалистично. Это большая честь для меня, и моя семья очень этим гордится", — приводит слова гонщика BBC.

Хэмилтон выступает в Формуле-1 с 2007 года. В 2008-м британец стал чемпионом в составе "Макларена". С 2013 года Льюис выступает за "Мерседес", в составе которого завоевал ещё пять титулов.

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В статье: Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
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