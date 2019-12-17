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Победитель Гран-при Австрии в MotoGP дисквалифицирован за употребление допинга

Автоспорт
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Он добился значительных успехов в 2016-м году

Победитель Гран-при Австрии в MotoGP дисквалифицирован за употребление допинга
Новина українською

Итальянский мотогонщик Андреа Янноне дисквалифицирован за употребление запрещённых препаратов, сообщает пресс-служба Международной мотоциклетной федерации.

В допинг-пробе Янноне, взятой в ходе гоночного уик-энда Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы анаболиков. Отстранение гонщика вступает в силу немедленно. Сообщается, что у него есть право потребовать вскрытия пробы В.

Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды "Дукати", за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.

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В статье: Андреа Янноне
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