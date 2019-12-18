Гасли: Из-за стоимости участия автоспорт становится недоступным

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли хочет, чтобы автоспорт стал доступнее молодым пилотам.

"Из-за стоимости участия автоспорт становится недоступным. До тех пор пока я не попал в программу "Ред Булл", у меня была финансовая поддержка, в то же время всегда были сомнения, хватит ли этих денег. Хочется, чтобы автоспорт стал доступнее. Необходимо сократить бюджеты в молодёжных сериях, машины должны стать дешевле, даже если они станут проще.

Есть очень много талантливых гонщиков, которые заслужили шанс показать, на что они способны, не говоря уже о том, чтобы сделать карьеру в автоспорте. Но из-за недостатка бюджета их путь в профессионалах завершается слишком рано", — приводит слова Пьера Гасли Auto Hebdo.