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Ферстаппен: 60% пилотов выиграли бы титул в Мерседесе

Автоспорт
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Гонщик рассказал, что мотор играет решающую роль в борьбе за чемпионство

Ферстаппен: 60% пилотов выиграли бы титул в Мерседесе
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Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен считает, что большинство пилотов Формулы-1 сумели бы стать чемпионами мира с болидом "Мерседеса".

"Я с уверенностью могу сказать, что показывал бы такой же результат, будь у меня та машина. 60% пилотов стали бы чемпионами мира с болидом „Мерседеса“. Это просто зависит от машины. Льюис определённо очень хорош и один из лучших в истории Формулы-1. Но его можно победить. Кто те 40%, которые не смогли бы победить с „Мерседесом“? Я не стану отвечать на этот вопрос", — приводит слова голландца Nextgen-Auto.

В 2019 году Льюис Хэмилтон завоевал третий кряду и шестой в карьере титул чемпиона мира. "Мерседес" в 2019 году завоевал Кубок конструкторов уже в шестой раз кряду.

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В статье: Мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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