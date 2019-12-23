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В Феррари объявили о продлении контракта с Леклером

Автоспорт
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Монегаск получил от Скудерии новый долгосрочный контракт.

В Феррари объявили о продлении контракта с Леклером
Новина українською

Феррари на официальном уровне подтвердила заключение с Шарлем Леклером нового контракта до 2024 года. Финансовые условия сделки не сообщаются.

"Я очень рад, что остаюсь в Феррари. Прошлый сезон был для меня годом мечты. Не могу дождаться, чтобы насладиться еще более глубокими отношениями с командой. С нетерпением жду того, что будет в будущем", - цитирует Леклера официальный сайт Феррари.

Шарль Леклер в своем первом сезоне с Феррари набрал 264 очка и занял четвертое место в общем зачете, опередив напарника Себастьяна Феттеля.

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В статье: формула-1 Феррари Шарль Леклер
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