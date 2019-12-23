В Феррари объявили о продлении контракта с Леклером

Феррари на официальном уровне подтвердила заключение с Шарлем Леклером нового контракта до 2024 года. Финансовые условия сделки не сообщаются.

2 Wins ????

4 Fastest laps ????

7 Poles ????

10 Podiums ????



...and a contract extension to 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✍️



We’re delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 ????#essereFerrari ???? #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 23 декабря 2019 г.

"Я очень рад, что остаюсь в Феррари. Прошлый сезон был для меня годом мечты. Не могу дождаться, чтобы насладиться еще более глубокими отношениями с командой. С нетерпением жду того, что будет в будущем", - цитирует Леклера официальный сайт Феррари.

Шарль Леклер в своем первом сезоне с Феррари набрал 264 очка и занял четвертое место в общем зачете, опередив напарника Себастьяна Феттеля.