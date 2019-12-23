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Леклер намерен бороться за титул в 2020 году

Автоспорт
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Леклер намерен бороться за титул в 2020 году
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Пилот "Феррари" Шарль Леклер признался, что хотел бы побороться со своим напарником Себастьяном Феттелем за титул в 2020 году.

"Рождественский подарок Феттелю? Напишу "Счастливого Рождества" на боковой части машины. Наши отношения гораздо лучше, чем могут видеть многие. Есть огромное желание превзойти соперника, но есть и зрелость. Себастьян — великий чемпион с большим опытом, и встреча с ним стала для меня одновременно большим испытанием и возможностью.

Я никогда не думал, что дебют в "Феррари" будет столь успешным. Он оказался намного более позитивным, чем я ожидал. Я знал, что это вызов, но это и шанс. Я не думал, что выиграю семь квалификаций. Следующий сезон? Я бы очень хотел побороться с Феттелем за титул", — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Шарль Леклер
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