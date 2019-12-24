Хэмилтон надеется, что в скором времени в Ф-1 будут выступать женщины

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон надеется, что мир Ф-1 со временем станет более доступным. Британец выразил надежду на то, что в будущем в этой серии появятся и представительницы женского пола.

"Я хочу помогать молодым пилотам. Хочу сделать наш спорт более разнообразным, видеть разнообразие команд. Мне бы хотелось, чтобы наш спорт стал более доступным.

Надеюсь, что на определённом этапе молодая и сильная женщина сумеет ворваться в Формулу-1 и перевернуть стартовую решётку с ног на голову. Разве это не будет чем-то особенным?" — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В минувшем сезоне формульных серий наиболее успешной девушкой стала Татьяна Кальдерон, которая выступала в Формуле-2, а также работала в "Альфа Ромео" в качестве пилота по развитию. В женском чемпионате W-Серия титул завоевала Джейми Чедвик.