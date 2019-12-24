  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон надеется, что в скором времени в Ф-1 будут выступать женщины
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон надеется, что в скором времени в Ф-1 будут выступать женщины

Автоспорт
(1 голосов)

Льюис считает, что это будет чем-то особенным

Хэмилтон надеется, что в скором времени в Ф-1 будут выступать женщины
Новина українською

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон надеется, что мир Ф-1 со временем станет более доступным. Британец выразил надежду на то, что в будущем в этой серии появятся и представительницы женского пола.

"Я хочу помогать молодым пилотам. Хочу сделать наш спорт более разнообразным, видеть разнообразие команд. Мне бы хотелось, чтобы наш спорт стал более доступным.

Надеюсь, что на определённом этапе молодая и сильная женщина сумеет ворваться в Формулу-1 и перевернуть стартовую решётку с ног на голову. Разве это не будет чем-то особенным?" — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В минувшем сезоне формульных серий наиболее успешной девушкой стала Татьяна Кальдерон, которая выступала в Формуле-2, а также работала в "Альфа Ромео" в качестве пилота по развитию. В женском чемпионате W-Серия титул завоевала Джейми Чедвик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...