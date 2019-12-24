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Руководитель Мерседеса заявил, что в 2021 году достижения Мерседеса ничего не будут значить

Автоспорт
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Руководитель Мерседеса заявил, что в 2021 году достижения Мерседеса ничего не будут значить
Новина українською

Глава "Мерседеса" Тото Вольф поделился мыслями о внедрении нового регламента Формулы-1, которое запланировано на 2021 год. По словам функционера, с учётом грядущих изменений, последние успехи "Мерседеса" ничего не будут значить.

"В 2021 году у нас будет совершенно новый вызов, потому что регламент перевернут с ног на голову. То, что есть сегодня с точки зрения аэродинамики, не будет действовать в 2021 году. Убеждён, для команды это отличная возможность вновь проделать достойную работу и доказать, что мы можем пройти через изменения регламента и вернуться в чемпионат лидерами. Как бы то ни было, в 2021 году наши последние достижения ничего не будут значить. Это очень волнительно, и я с нетерпением жду 2021 год", — приводит слова Вольфа Motorsport.

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В статье: Тото Вольфф Марседес
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