Жена Шумахера сделала заявление о состоянии мужа

Семикратный чемпион мира в декабре 2013 года получил сложную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах. С тех пор Шумахер пытается вернуться к прежней жизни, а вся информация о текущем состоянии его здоровья тщательно скрывается.

"Большие дела начинаются с маленьких шагов. Мелкие детали могут сформировать общую картину. Вместе мы стали сильнее", - приводит слова жены Шумахера Fox Sports Australia.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Михаэля Шумахера в сентябре этого года выписали из клиники в Париже.