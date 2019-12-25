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Жена Шумахера сделала заявление о состоянии мужа
Обнадеживающий комментарий Коринны Шумахер.
Семикратный чемпион мира в декабре 2013 года получил сложную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах. С тех пор Шумахер пытается вернуться к прежней жизни, а вся информация о текущем состоянии его здоровья тщательно скрывается.
"Большие дела начинаются с маленьких шагов. Мелкие детали могут сформировать общую картину. Вместе мы стали сильнее", - приводит слова жены Шумахера Fox Sports Australia.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Михаэля Шумахера в сентябре этого года выписали из клиники в Париже.
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