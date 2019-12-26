  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Мерседесе работают над увеличением мощности двигателя
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Мерседесе работают над увеличением мощности двигателя

Автоспорт
(1 голосов)
В Мерседесе работают над увеличением мощности двигателя
Новина українською

Главный моторист "Мерседеса" Энди Кауэлл предположил, что в ближайшем будущем двигатели Формулы-1 станут ещё мощнее, несмотря на то что турбированные силовые установки используются уже на протяжении шести сезонов и развивать их становится всё сложнее.

"Пока не настал момент, когда мощность уже нельзя увеличить. Прибавки в мощности постепенно становятся меньше, но инженеры обращают внимание на всё большее количество зон.

Они изучают зоны, в отношении которых, как им раньше казалось, нельзя добиться роста производительности. И именно потому, что раньше там никаких разработок не велось, у них получается найти что-то, что позволяет добиться довольно существенного прироста в эффективности", — приводит слова Кауэлла GP Blog.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...