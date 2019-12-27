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Хэмилтон – спортсмен года в Европе

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Информационные агентства континента подвели итоги года.

Хэмилтон – спортсмен года в Европе
Новина українською

Портал PAP совместно с 26 другими европейскими агентствами традиционно провел голосование на лучшего спортсмена года.

Первым стал чемпион мира по Формуле-1 Льюис Хэмилтон, который в 2019 году на пути к шестому титулу выиграл 11 гонок и только в четырех Гран-при финишировал за пределами топ-3.

Хэмилтон опередил первую ракетку мира из Испании Рафаэля Надаля, австрийского лыжника Марселя Хиршера, сербского теннисиста Новака Джоковича и легкоатлетку из Нидерландов Сифан Хассан.

Представители Украины в топ-20 лучших спортсменов года не вошли.

Ранее UA-Футбол сообщал, что спортсменом 10-летия в мире стал игрок НБА.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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