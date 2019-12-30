Пилот Рейсинг Поинт раскритиковал режиссеров Формулы-1

Мексиканский гонщик "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес подверг критике режиссёров трансляций Формулы-1.

"Когда в середине пелотона гоняются пилоты с одинаковыми шинами, аэродинамикой и прочим, борьба получается великолепной. Но в трансляциях её не показывают. Режиссёры работают ужасно. Но борьба в средней группе просто невероятная.

Формула-1 — фантастический спорт, но зрители были бы очень рады смотреть гонки, не зная заранее, кто выиграет. Ну или квалификации, в которых всё решалось бы в борьбе, скажем, пять команд", — приводит слова Серхио Переса Motorsport.

В сезоне 2019 года "Рейсинг Пойнт" занял седьмое место в Кубке конструкторов. Перес принёс команде 52 очка, а его напарник Лэнс Стролл — 21.