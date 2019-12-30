Макс Ферстаппен рассказал, кто помог попасть ему в Формулу-1

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен признался, что его отец, Йос Ферстаппен, сделал всё возможное, чтобы сын попал в Формулу-1.

"Мой отец многое сделал ради того, чтобы я осуществил мечту и попал в Формулу-1. Мы прошли этот путь вместе начиная с картинга. Он сделал всё возможное. Когда я выигрываю гонки и стою с ним на подиуме, это делает этот момент ещё более красивым.

Получил ли мой отец достаточное признание? Я хочу надеяться на это. Не хочу сказать, что его карьера сложилась плохо, но стоит признать, что все его выступления в Формуле-1 выглядят как упущенная возможность, учитывая его потенциал. Факт в том, что сейчас дела идут просто отлично, и это замечательно для моего отца", — приводит слова Макса Ферстаппена De Telegraaf.