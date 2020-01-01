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Формула-1 представила юбилейный логотип
Главная гоночная серия мира отмечает 70-летие.
Владелец Формулы-1 компания Liberty Media представила обновленный логотип, посвященный 70-летнему юбилею серии.
Представлены два варианта логотипа, а их полноценный дебют состоится 6 января.
Commemorating the 70th anniversary of the FIA Formula One World Championship, F1 decided to celebrate this benchmark occasion with a special logo, unveiled today and which, from 6th January, will be visible on all Formula 1’s digital platforms. pic.twitter.com/Z2IwJnvTPQ— Paul Fadel (@Paul_Fadel) 1 января 2020 г.
"Новый логотип знаменует важную веху и позволяет взглянуть вперед. Это когда прошлое становится частью настоящего и дает энергию для ее будущего", - пишет официальный сайт Формулы-1.
Новый сезон в Формуле-1 стартует 13-15 марта в Австралии.