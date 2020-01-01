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Формула-1 представила юбилейный логотип

Автоспорт
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Главная гоночная серия мира отмечает 70-летие.

Формула-1 представила юбилейный логотип
Новина українською

Владелец Формулы-1 компания Liberty Media представила обновленный логотип, посвященный 70-летнему юбилею серии.

Представлены два варианта логотипа, а их полноценный дебют состоится 6 января.

"Новый логотип знаменует важную веху и позволяет взглянуть вперед. Это когда прошлое становится частью настоящего и дает энергию для ее будущего", - пишет официальный сайт Формулы-1.

Новый сезон в Формуле-1 стартует 13-15 марта в Австралии.

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В статье: формула-1
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