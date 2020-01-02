Феррари имела самый большой бюджет в 2019 году

Команда "Феррари" в 2019 году обладала наибольшим бюджетом среди всех команд Формулы-1, сообщает Racefans. За год "Скудерия" потратила $ 435 млн. "Мерседес", завоевавший шестой кряду титул в зачёте Кубка конструкторов и приведший к очередному титулу Льюиса Хэмилтона, оперировал суммой в $ 425 млн. Третий по величине бюджет был у "Ред Булл" — $ 335 млн. Австрийская команда в итоге заняла именно третье место.

Наименьшая сумма бюджета была у "Уильямса" и "Хааса" — $ 150 млн. В "Торо Россо" на развитие болида и содержание команды потратили $ 155 млн.

Бюджеты команд Формулы-1 в 2019 году

"Феррари" — $ 435 млн

"Мерседес" — $ 425 млн

"Ред Булл" — $ 335 млн

"Макларен" — $ 250 млн

"Рено" — $ 210 млн

"Торо Россо" — $ 155 млн

"Рейсинг Пойнт" — $ 155 млн

"Альфа Ромео" — $ 155 млн

"Хаас" — $ 150 млн

"Уильямс" — $ 150 млн.