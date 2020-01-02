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Феррари имела самый большой бюджет в 2019 году

Автоспорт
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Он составлял 425 миллионов долларов

Феррари имела самый большой бюджет в 2019 году
Новина українською

Команда "Феррари" в 2019 году обладала наибольшим бюджетом среди всех команд Формулы-1, сообщает Racefans. За год "Скудерия" потратила $ 435 млн. "Мерседес", завоевавший шестой кряду титул в зачёте Кубка конструкторов и приведший к очередному титулу Льюиса Хэмилтона, оперировал суммой в $ 425 млн. Третий по величине бюджет был у "Ред Булл" — $ 335 млн. Австрийская команда в итоге заняла именно третье место.

Наименьшая сумма бюджета была у "Уильямса" и "Хааса" — $ 150 млн. В "Торо Россо" на развитие болида и содержание команды потратили $ 155 млн.

Бюджеты команд Формулы-1 в 2019 году

"Феррари" — $ 435 млн
"Мерседес" — $ 425 млн
"Ред Булл" — $ 335 млн
"Макларен" — $ 250 млн
"Рено" — $ 210 млн
"Торо Россо" — $ 155 млн
"Рейсинг Пойнт" — $ 155 млн
"Альфа Ромео" — $ 155 млн
"Хаас" — $ 150 млн
"Уильямс" — $ 150 млн.

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