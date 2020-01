Команды Формулы-1 поздравили Михаэля Шумахера с днем рождения

3 января, семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру исполнился 51 год. Команды Ф-1 в соцсетях поздравили гонщика с днём рождения .

"Желаем всего наилучшего Михаэлю Шумахеру в его день рождения", — написали в "твиттере" "Мерседеса".

Sending our best wishes to Michael Schumacher on his birthday ❤ #KeepFighting pic.twitter.com/UALgweJ4Uf

В "Феррари" опубликовали инфографику, в которой указано, что в составе итальянской команды Шумахер выиграл пять чемпионств, одержав 72 победы, завоевав 58 поулов, показав 53 быстрейших круга и 116 раз поднявшись на подиум.

В "Уильямсе" опубликовали фото Михаэля с братом Ральфом Шумахером, также выступавшим в Ф-1 и побеждавшим в гонках, но не ставшим чемпионом мира.

The stats speak for themselves...



Simply the best ever ????#essereFerrari ???? #KeepFightingMichael pic.twitter.com/aVDe7dgtJB