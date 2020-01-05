Льюис Хэмилтон о сезоне 2019: Настроить наш болид было труднее, чем в других команд

Британский гонщик пилот Формулы 1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал сезон 2019 и поделился впечатлениями от работы своего болида. Его слова цитирует AMS:

"В 2019 изменились шины, с ними было непросто. Настроить наш болид было сложнее, чем у других команд. С развитием машины становится все труднее справляться с этими нюансами. Болид был лучше, чем в 2018 году, но некоторые фундаментальные вещи все еще несовершенны. Например, прохождение кочек или поребриков оставляет желать лучшего. Когда я смотрю на онборд "Феррари", то вижу, что она преодолевает неровности гораздо спокойнее. В моем случае колебания машины такие, что иногда сложно разглядеть поворот.

Но мы сильны в других аспектах. Начиная с Гран-при Бахрейна, я понял, как работать с шинами в гонке. В квалификациях мне не удалось показывать максимум. Иногда думаешь, что все понимаешь, но на следующей трассе ситуация снова меняется. Везде разный асфальт, в течение года появляются новые кочки. Все время пытаешься получить информацию о том, как резина реагирует на конкретный тип асфальта - это искусство" - сказал Льюис.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Хэмилтон стал победителем Общего зачета пилотов, а команда "Мерседес" взяла Кубок конструкторов.