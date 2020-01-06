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Дакар-2020. Терранова, Вязович и Сандерленд лидируют в гонке

Автоспорт
(1 голосов)

На престижном ралли-марафоне Дакар завершен второй день.

Дакар-2020. Терранова, Вязович и Сандерленд лидируют в гонке
Новина українською

Топ-5 зачета внедорожников:

Дакар-2020. Терранова, Вязович и Сандерленд лидируют в гонке - изображение 1

Топ-5 зачета грузовиков:

Дакар-2020. Терранова, Вязович и Сандерленд лидируют в гонке - изображение 2

Топ-5 зачета мотовездеходов:

Дакар-2020. Терранова, Вязович и Сандерленд лидируют в гонке - изображение 3

Топ-5 зачета мотоциклов:

Дакар-2020. Терранова, Вязович и Сандерленд лидируют в гонке - изображение 4

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В статье: Дакар
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