Ферстаппен остается в Ред Булл до 2023 года

Ред Булл официально подтвердил договоренность с Ферстаппеном по новому трехлетнему контракту. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца сезона 2020 года.

"Очень горд и счастлив, что Ред Булл останется моим домом до 2023 года. Мы начали этот путь вместе, и они поддерживали меня с первого дня. Хочу побеждать с Ред Булл и Хондой, наша цель – вместе бороться за победу в чемпионате мира. Лучшее еще впереди!", - написал Ферстаппен в Твиттере.

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO