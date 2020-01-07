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Дакар-2020. Сайнс, Вязович и Брабек – в лидерах зачетов
На ралли-марафоне Дакар подведена черта под третьим днем.
Топ-3 третьего этапа в зачете внедорожников:
1. Карлос Сайнс (Мини) – 3:48.01
2. Нассер Аль-Аттия (Tойота) +3.31
3. Якуб Пшигонски (Мини) +4.19
Топ-3 зачета внедорожников:
1. Карлос Сайнс (Мини) – 11:00.20
2. Нассер Аль-Аттия (Tойота) +4.55
3. Орландо Терранова (Mини) +8.09
Топ-3 третьего этапа в зачете грузовиков:
1. Андрей Каргинов (КАМАЗ) – 3:59.15
2. Сергей Вязович (МАЗ) +4.54
3. Антон Шибалов (КАМАЗ) +11.13
Топ-3 зачета грузовиков:
1. Сергей Вязович (МАЗ) – 11:34.01
2. Андрей Каргинов (КАМАЗ) +2.18
3. Антон Шибалов (КАМАЗ) +20.01
Топ-3 третьего этапа в зачете мотоциклов:
1. Рикки Брабек (Хонда) – 4:08.23
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Хонда) +9.39
3. Хоан Барреда Борт (Хонда) +13.16
Топ-3 зачета мотоциклов:
1. Рикки Брабек (Хонда) – 11:17.56
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Хонда) +15.02
3. Хоан Барреда Борт (Хонда) +15.14
Топ-3 третьего этапа в зачете квадроциклов:
1. Джованни Энрико (Ямаха) – 4:30.52
2. Симон Витсе (Ямаха) +1.01
3. Игнасио Касале (Ямаха) +3.29
Топ-3 зачета квадроциклов:
1. Игнасио Касале (Ямаха) – 13:38.05
2. Рафал Соник (Ямаха) +14.29
3. Джованни Энрико (Ямаха) +19.39