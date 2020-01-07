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Дакар-2020. Сайнс, Вязович и Брабек – в лидерах зачетов

Автоспорт
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На ралли-марафоне Дакар подведена черта под третьим днем.

Дакар-2020. Сайнс, Вязович и Брабек – в лидерах зачетов
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Топ-3 третьего этапа в зачете внедорожников:

1. Карлос Сайнс (Мини) – 3:48.01

2. Нассер Аль-Аттия (Tойота) +3.31

3. Якуб Пшигонски (Мини) +4.19

Топ-3 зачета внедорожников:

1. Карлос Сайнс (Мини) – 11:00.20

2. Нассер Аль-Аттия (Tойота) +4.55

3. Орландо Терранова (Mини) +8.09

Топ-3 третьего этапа в зачете грузовиков:

1. Андрей Каргинов (КАМАЗ) – 3:59.15

2. Сергей Вязович (МАЗ) +4.54

3. Антон Шибалов (КАМАЗ) +11.13

Топ-3 зачета грузовиков:

1. Сергей Вязович (МАЗ) – 11:34.01

2. Андрей Каргинов (КАМАЗ) +2.18

3. Антон Шибалов (КАМАЗ) +20.01

Топ-3 третьего этапа в зачете мотоциклов:

1. Рикки Брабек (Хонда) – 4:08.23

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Хонда) +9.39

3. Хоан Барреда Борт (Хонда) +13.16

Топ-3 зачета мотоциклов:

1. Рикки Брабек (Хонда) – 11:17.56

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Хонда) +15.02

3. Хоан Барреда Борт (Хонда) +15.14

Топ-3 третьего этапа в зачете квадроциклов:

1. Джованни Энрико (Ямаха) – 4:30.52

2. Симон Витсе (Ямаха) +1.01

3. Игнасио Касале (Ямаха) +3.29

Топ-3 зачета квадроциклов:

1. Игнасио Касале (Ямаха) – 13:38.05

2. Рафал Соник (Ямаха) +14.29

3. Джованни Энрико (Ямаха) +19.39

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В статье: Дакар
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