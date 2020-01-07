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Команда Уильямс лишилась спонсорского контракта на € 15 млн

Автоспорт
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Об этом сообщило одно из польских изданий

Команда Уильямс лишилась спонсорского контракта на € 15 млн
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Логотип бренда Rexona, присутствовавший на машинах "Уильямса" в последние годы, исчезнет с автомобилей команды в сезоне-2020, утверждает польское издание Sportowe Fakty.

Сообщается, что компания, которой принадлежит бренд, не стала продлевать соглашение с "Уильямсом" на 2020 год. По оценкам испанского издания As, команда получала от этого спонсора € 15 млн в год — это больше, чем от всех остальных спонсоров, кроме титульного в лице Rokit.

В сезоне-2019 за британскую команду выступали поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл. Кубица смог вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года, и принёс команде единственное очко, заработанное за 10-е место в дождевой гонке в Германии. В 2020 году напарником Расселла будет канадец Николас Латифи.

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В статье: Williams
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