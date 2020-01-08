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Озвучена зарплата Ферстаппена в Ред Булл

Автоспорт
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Голландец обеспечит себя на всю оставшуюся жизнь.

Озвучена зарплата Ферстаппена в Ред Булл
Новина українською

Накануне Ред Булл официально объявил о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года. Портал racingnews365.nl отмечает, что общая сумма сделки превышает 100 миллионов долларов. Таким образом, ежегодный оклад Ферстаппена превысит 25 миллионов в американской валюте.

Ферстаппен станет третьим самым высокооплачиваемым пилотом современности после многократных чемпионов мира Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля.

Для Макса Ферстаппена сезон 2019 года стал самым успешным в карьере – голландец впервые попал в топ-3 общего зачета Формулы-1.

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В статье: формула-1 Ред Булл Макс Ферстаппен
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