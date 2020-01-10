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Дакар-2020: Петерансель и Брабек одержали победу в шестом этапе
Петерансель уверенно лидирует
В пятницу, 10 января завершился шестой этап Дакар-2020. Лучший результат в классе внедорожники показал Стефан Петерансель, а в мотоцыклах лучшим был Рикки Брабек.
"Дакар"-2020. Внедорожники. Шестой СУ
1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:27.17
2. Карлос Сайнс (Mini) — +1.35
3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.22
"Дакар"-2020. Внедорожники. Общий зачёт
1. Карлос Сайнс (Mini) — 23:33.05
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.46
3. Стефан Петерансель (Mini) — +16.18
Дакар"-2020. Мотоциклы. Шестой СУ
1. Рикки Брабек (Honda) — 4:36.28
2. Хоан Барреда Борт (Honda) — +1.34
3. Маттиас Валькнер (KTM) — +2.45
"Дакар"-2020. Мотоциклы. Общий зачёт
1. Рикки Брабек (Honda) — 23:43.47
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +20.56
3. Тоби Прайс (KTM) — +25.39
"Дакар"-2020. Грузовики. Шестой СУ
1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 4:56.18
2. Антон Шибалов ("КАМАЗ") — +4.21
3. Сергей Вязович ("МАЗ") — +12.32
"Дакар"-2020. Грузовики. Общий зачёт
1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 25:06.20
2. Антон Шибалов ("КАМАЗ") — +19.14
3. Сергей Вязович ("МАЗ") — +36.30
"Дакар"-2020. Мотовездеходы. Шестой СУ
1. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — 5:27.25
2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +1.22
3. Рейнальдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +4.59
"Дакар"-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 28:52.26
2. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +9.48
3. Сергей Карякин (Snag Racing) — +30.24