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Дакар-2020: Петерансель и Брабек одержали победу в шестом этапе

Автоспорт
(1 голосов)

Петерансель уверенно лидирует

Дакар-2020: Петерансель и Брабек одержали победу в шестом этапе
Новина українською

В пятницу, 10 января завершился шестой этап Дакар-2020. Лучший результат в классе внедорожники показал Стефан Петерансель, а в мотоцыклах лучшим был Рикки Брабек.

"Дакар"-2020. Внедорожники. Шестой СУ

1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:27.17

2. Карлос Сайнс (Mini) — +1.35

3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.22

"Дакар"-2020. Внедорожники. Общий зачёт

1. Карлос Сайнс (Mini) — 23:33.05

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.46

3. Стефан Петерансель (Mini) — +16.18

Дакар"-2020. Мотоциклы. Шестой СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 4:36.28

2. Хоан Барреда Борт (Honda) — +1.34

3. Маттиас Валькнер (KTM) — +2.45

"Дакар"-2020. Мотоциклы. Общий зачёт

1. Рикки Брабек (Honda) — 23:43.47

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +20.56

3. Тоби Прайс (KTM) — +25.39

"Дакар"-2020. Грузовики. Шестой СУ

1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 4:56.18

2. Антон Шибалов ("КАМАЗ") — +4.21

3. Сергей Вязович ("МАЗ") — +12.32

"Дакар"-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 25:06.20

2. Антон Шибалов ("КАМАЗ") — +19.14

3. Сергей Вязович ("МАЗ") — +36.30

"Дакар"-2020. Мотовездеходы. Шестой СУ

1. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — 5:27.25

2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +1.22

3. Рейнальдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +4.59

"Дакар"-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 28:52.26

2. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +9.48

3. Сергей Карякин (Snag Racing) — +30.24

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