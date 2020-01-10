Крупный спонсор Уильямса ушел в Макларен

В "Макларене" объявили о подписании многолетнего соглашения с Unilever. В команде намерены воспользоваться наработками компании, которая до этого была спонсором "Уильямса", и применить полученные знания в области вычислительной гидродинамики.

"Макларен" и Unilever – организации, имеющие мировую репутацию новаторов, вдохновителей и лидеров технологической отрасли. На протяжении 50 лет "Макларен" является новатором и движущей силой в том, что касается технологических новшеств и прорывов. Это партнёрство поможет нам обменяться опытом, что пойдёт на пользу обеим компаниям. С нетерпением ожидаем начала сотрудничества в сезоне-2020", — приводит слова генерального директора "Макларена" Зака Брауна пресс-служба команды.

В 2019 году "Макларен" занял четвёртое место в Кубке конструкторов. В 2020 году призовыми пилотами команды, как и до этого, будут Карлос Сайнс и Ландо Норрис.