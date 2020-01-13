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Серрадори одержал победу на восьмом этапе, Фернандо Алонсо - второй

Автоспорт
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Некоторые этапы были отменены

Серрадори одержал победу на восьмом этапе, Фернандо Алонсо - второй
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В понедельник, 13 января состоялся восьмой этап Дакара-2020.

Напомним, что из-за смерти мотогонщика Паулу Гонсалвеша организаторы приняли решение отменить восьмой этап в классе квадроциклов и мотоциклов, чтобы таким образом почтить память португальца.

Топ-3 четвертого этапа в зачете внедорожников:

1. Матьё Серрадори (Century) — +3:48.23

2. Фернандо Алонсо (Toyota) — +4.04

3. Орландо Терранова (Mini) — +6.19 ..

Топ-3 зачета внедорожников:

1. Карлос Сайнс (Mini) — 31:56.52

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.40

3. Стефан Петерансель (Mini) — +13.09

Топ-3 четвертого этапа в зачете грузовиков:

1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 4:24.58

2. Антон Шибалов ("КАМАЗ") — +5.54

3. Алеш Лопрайс (Praga) — +9.06

Топ-3 зачета грузовиков:

1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 34:31.43

2. Антон Шибалов ("КАМАЗ") — +27.06

3. Сергей Вязович ("МАЗ") — +1:05.17

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В статье: Дакар
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