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Серрадори одержал победу на восьмом этапе, Фернандо Алонсо - второй
Некоторые этапы были отменены
В понедельник, 13 января состоялся восьмой этап Дакара-2020.
Напомним, что из-за смерти мотогонщика Паулу Гонсалвеша организаторы приняли решение отменить восьмой этап в классе квадроциклов и мотоциклов, чтобы таким образом почтить память португальца.
Топ-3 четвертого этапа в зачете внедорожников:
1. Матьё Серрадори (Century) — +3:48.23
2. Фернандо Алонсо (Toyota) — +4.04
3. Орландо Терранова (Mini) — +6.19 ..
Топ-3 зачета внедорожников:
1. Карлос Сайнс (Mini) — 31:56.52
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.40
3. Стефан Петерансель (Mini) — +13.09
Топ-3 четвертого этапа в зачете грузовиков:
1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 4:24.58
2. Антон Шибалов ("КАМАЗ") — +5.54
3. Алеш Лопрайс (Praga) — +9.06
Топ-3 зачета грузовиков:
1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 34:31.43
2. Антон Шибалов ("КАМАЗ") — +27.06
3. Сергей Вязович ("МАЗ") — +1:05.17