В 2021 году один из этапов Формулы-1 может пройти в Саудовской Аравии

По сведениям издания Daily Mail, Саудовская Аравия может принять этап чемпионата мира через год.

Его организаторы готовы платить £ 50 млн в год. Судя по всему, представители Формулы-1 уже договорились и о спонсорском соглашении с нефтяной компанией Aramco, которая принадлежит королевской семье. Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний, вероятнее всего, станет и титульным спонсором Гран-при Саудовской Аравии.

В случае проведения этапа Формулы-1 на Аравийском полуострове в 2021 году он, скорее всего, пройдёт на городской трассе в Джидде. А уже в 2022 году гонка будет проводится на стационарном автодроме.

Напомним, в предстоящем сезоне в Формуле-1 будет проведено 22 этапа. В календаре появилось место для Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов.