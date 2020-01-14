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В 2021 году один из этапов Формулы-1 может пройти в Саудовской Аравии

Автоспорт
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Все из-за хорошего финансирования

В 2021 году один из этапов Формулы-1 может пройти в Саудовской Аравии
Новина українською

По сведениям издания Daily Mail, Саудовская Аравия может принять этап чемпионата мира через год.

Его организаторы готовы платить £ 50 млн в год. Судя по всему, представители Формулы-1 уже договорились и о спонсорском соглашении с нефтяной компанией Aramco, которая принадлежит королевской семье. Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний, вероятнее всего, станет и титульным спонсором Гран-при Саудовской Аравии.

В случае проведения этапа Формулы-1 на Аравийском полуострове в 2021 году он, скорее всего, пройдёт на городской трассе в Джидде. А уже в 2022 году гонка будет проводится на стационарном автодроме.

Напомним, в предстоящем сезоне в Формуле-1 будет проведено 22 этапа. В календаре появилось место для Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов.

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В статье: формула-1
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