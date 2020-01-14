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Дакар-2020: Петерансель и Сайнс показали лучшие результаты на 9-м этапе
Аль-Аттия отстал на 15 секунд
Во вторник, 14 января завершился шестой этап Дакар-2020. Лучший результат в классе внедорожники показал Стефан Петерансель, а в мотоцыклах лучшим был Пабло Кинтанилья.
"Дакар"-2020. Внедорожники. Девятый СУ
1. Стефан Петерансель (Mini) — +3:08.31
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.15
3. Ясир Сеайдан (Mini) — +4.48
"Дакар"-2020. Внедорожники. Общий зачёт после девятого СУ
1. Карлос Сайнс (Mini) — 35:11.54
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.24
3. Стефан Петерансель (Mini) — 6.38
"Дакар"-2020. Мотоциклы. Девятый СУ
1. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — 3:30.33
2. Тоби Прайс (KTM) — +1.54
3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +2.42
"Дакар"-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после девятого СУ
1. Рикки Брабек (Honda) — 31:59.29
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +20.53
3. Тоби Прайс (KTM) — +26.43
"Дакар"-2020. Грузовики. Девятый СУ
1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 3:33.42
2. Сергей Вязович ("МАЗ") — +3.19
3. Эдуард Николаев ("КАМАЗ") — +9.24
"Дакар"-2020. Грузовики. Общий зачёт
1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 38:05.25
2. Антон Шибалов ("КАМАЗ") — +38.35
3. Сергей Вязович ("МАЗ") — +1:08.36
"Дакар"-2020. Мотовездеходы. Девятый СУ
1. Блейд Хильдебранд (Red Bull Off Road Team USA) — 4:00.42
2. Митчелл Гутри (Red Bull Off Road Team USA) — +0.58
3. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +3.30
"Дакар"-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — 43:51.49
2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +23.37
3. Сергей Карякин (Snag Racing) — +41.26