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Дакар-2020: Петерансель и Сайнс показали лучшие результаты на 9-м этапе

Автоспорт
(1 голосов)

Аль-Аттия отстал на 15 секунд

Дакар-2020: Петерансель и Сайнс показали лучшие результаты на 9-м этапе
Новина українською

Во вторник, 14 января завершился шестой этап Дакар-2020. Лучший результат в классе внедорожники показал Стефан Петерансель, а в мотоцыклах лучшим был Пабло Кинтанилья.

"Дакар"-2020. Внедорожники. Девятый СУ

1. Стефан Петерансель (Mini) — +3:08.31

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.15

3. Ясир Сеайдан (Mini) — +4.48

"Дакар"-2020. Внедорожники. Общий зачёт после девятого СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 35:11.54

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.24

3. Стефан Петерансель (Mini) — 6.38

"Дакар"-2020. Мотоциклы. Девятый СУ

1. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — 3:30.33

2. Тоби Прайс (KTM) — +1.54

3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +2.42

"Дакар"-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после девятого СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 31:59.29

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +20.53

3. Тоби Прайс (KTM) — +26.43

"Дакар"-2020. Грузовики. Девятый СУ

1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 3:33.42

2. Сергей Вязович ("МАЗ") — +3.19

3. Эдуард Николаев ("КАМАЗ") — +9.24

"Дакар"-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов ("КАМАЗ") — 38:05.25

2. Антон Шибалов ("КАМАЗ") — +38.35

3. Сергей Вязович ("МАЗ") — +1:08.36

"Дакар"-2020. Мотовездеходы. Девятый СУ

1. Блейд Хильдебранд (Red Bull Off Road Team USA) — 4:00.42

2. Митчелл Гутри (Red Bull Off Road Team USA) — +0.58

3. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +3.30

"Дакар"-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — 43:51.49

2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +23.37

3. Сергей Карякин (Snag Racing) — +41.26

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