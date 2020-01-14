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В Феррари недовольны новым болидом
Об этом рассказал один из журналистов
Итальянский журналист Лео Туррини рассказал, ссылаясь на свои источники, что в команде пока не слишком довольны автомобилем, который планируется использовать в сезоне-2020.
"Такое впечатление, что результаты, полученные на симуляторе и в аэродинамической трубе в Маранелло, не очень впечатлили инженеров. Но надо понимать, что время ещё есть", — написал журналист в своём блоге.
Также Туррини рассказал, продолжит ли контракт Себастьян Феттель, чьё соглашение с "Феррари" истекает после сезона-2020. По мнению журналиста, немец всё же подпишет новый контракт с коллективом.
"Я не уверен, что сезон-2020 окажется для Феттеля последним в составе "Феррари", тем более если учесть многолетний контракт Ферстаппена с "Ред Булл", — добавил он.