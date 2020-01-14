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В Феррари недовольны новым болидом

Автоспорт
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Об этом рассказал один из журналистов

В Феррари недовольны новым болидом
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Итальянский журналист Лео Туррини рассказал, ссылаясь на свои источники, что в команде пока не слишком довольны автомобилем, который планируется использовать в сезоне-2020.

"Такое впечатление, что результаты, полученные на симуляторе и в аэродинамической трубе в Маранелло, не очень впечатлили инженеров. Но надо понимать, что время ещё есть", — написал журналист в своём блоге.

Также Туррини рассказал, продолжит ли контракт Себастьян Феттель, чьё соглашение с "Феррари" истекает после сезона-2020. По мнению журналиста, немец всё же подпишет новый контракт с коллективом.

"Я не уверен, что сезон-2020 окажется для Феттеля последним в составе "Феррари", тем более если учесть многолетний контракт Ферстаппена с "Ред Булл", — добавил он.

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В статье: Феррари
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