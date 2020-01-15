Рено и Ред Булл представят свои болиды в один день

В "Рено" объявили, что презентация машины, на которой гонщики команды будут выступать в сезоне-2020, состоится 12 февраля.

Напомним, в 2020 году призовыми пилотами "Рено" будут австралийский пилот Даниэль Риккардо, пришедший в коллектив из "Ред Булл" в 2019 году, и французский спортсмен Эстебан Окон, который в минувшем году был резервным гонщиком "Мерседеса".

Формула-1. Презентации команд перед сезоном-2020

11 февраля — "Феррари"

12 февраля — "Рено", "Ред Булл" (официально не подтверждено)

13 февраля — "Макларен"

14 февраля — "Альфа Таури" (официально не подтверждено)

19 февраля — "Хаас" (официально не подтверждено).