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Дакар-2020: Петерансель снова побеждает
Но от лидера он отстает на 10 минут
В четверг, 16 января, прошел 11 этап ралли "Дакар".
Стоит отметить, что победу снова одержал Стефан Петерансель.
"Дакар"-2020. Внедорожники. 11-й СУ
1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:14.11
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.10
3. Карлос Сайнс (Mini) — +8.03
"Дакар"-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 11-го СУ
1. Карлос Сайнс (Mini) — 41:37.51
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +10.17
3. Стефан Петерансель (Mini) — +10.23
"Дакар"-2020. Мотоциклы. 11-й СУ
1. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — 4:09.22
2. Маттиас Валькнер (KTM) — +0.09
3. Лусиано Бенавидес (KTM) — +2.48
"Дакар"-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после 11-го СУ
1. Рикки Брабек (Honda) — 38:33.28
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +13.56
3. Тоби Прайс (KTM) — +22.34
"Дакар"-2020. Мотовездеходы. 11-й СУ
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 4:59.51
2. Арон Домжала (Can-Am) — +10.53
3. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +12.36
"Дакар"-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Кейси Карри (Can-Am) — 51:39.32
2. Сергей Карякин (Can-Am) — +45.33
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +57.32