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Дакар-2020: Петерансель снова побеждает

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Но от лидера он отстает на 10 минут

Дакар-2020: Петерансель снова побеждает
Новина українською

В четверг, 16 января, прошел 11 этап ралли "Дакар".

Стоит отметить, что победу снова одержал Стефан Петерансель.

"Дакар"-2020. Внедорожники. 11-й СУ

1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:14.11

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.10

3. Карлос Сайнс (Mini) — +8.03

"Дакар"-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 11-го СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 41:37.51

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +10.17

3. Стефан Петерансель (Mini) — +10.23

"Дакар"-2020. Мотоциклы. 11-й СУ

1. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — 4:09.22

2. Маттиас Валькнер (KTM) — +0.09

3. Лусиано Бенавидес (KTM) — +2.48

"Дакар"-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после 11-го СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 38:33.28

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +13.56

3. Тоби Прайс (KTM) — +22.34

"Дакар"-2020. Мотовездеходы. 11-й СУ

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 4:59.51

2. Арон Домжала (Can-Am) — +10.53

3. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +12.36

"Дакар"-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Кейси Карри (Can-Am) — 51:39.32

2. Сергей Карякин (Can-Am) — +45.33

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +57.32

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